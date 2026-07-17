Армия США сообщила об ударах по Ирану седьмую ночь подряд

США начали новую серию ударов по Ирану Армия США сообщила об ударах по Ирану седьмую ночь подряд

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки приступили к новой серии ударов по Исламской Республике Иран.

Об это сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM) в социальной сети X.

В 15​​​:00 по восточному времени (22:00 мск) начата очередная серия ударов по Ирану, седьмая ночь подряд. Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего говорится в сообщении

Ранее в Организации Объединенных Наций осудили атаки Соединенных Штатов на гражданскую инфраструктуру Ирана.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 30 мирных жителей погибли при ударах США по югу Ирана.