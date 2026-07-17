Москва17 июлВести.Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки приступили к новой серии ударов по Исламской Республике Иран.
Об это сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM) в социальной сети X.
В 15:00 по восточному времени (22:00 мск) начата очередная серия ударов по Ирану, седьмая ночь подряд. Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующегоговорится в сообщении
Ранее в Организации Объединенных Наций осудили атаки Соединенных Штатов на гражданскую инфраструктуру Ирана.
До этого сообщалось, что по меньшей мере 30 мирных жителей погибли при ударах США по югу Ирана.