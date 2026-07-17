Москва17 июлВести.Удары армии США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое в эфире CBS News озвучил его официальный представитель Фархан Хак.
Он сделал заявление для журналистов после того, как Иран обнародовал сведения об ударах США по мостам и транспортным узлам в регионе.
Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией… Он особенно обеспокоен атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Иране и по всему региону. Подобные атаки являются неприемлемымипояснил Хак
После возобновления боевых действий на Ближнем Востоке Гутерриш призывал Иран и США прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров. Генсек считает, что нерешенные вопросы между странами можно урегулировать с помощью дипломатии.