В ООН осудили атаки США на гражданскую инфраструктуру Ирана Генсек ООН осудил удары США по гражданской инфраструктуре Ирана

Москва17 июл Вести.Удары армии США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое в эфире CBS News озвучил его официальный представитель Фархан Хак.

Он сделал заявление для журналистов после того, как Иран обнародовал сведения об ударах США по мостам и транспортным узлам в регионе.

Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией… Он особенно обеспокоен атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Иране и по всему региону. Подобные атаки являются неприемлемыми пояснил Хак

После возобновления боевых действий на Ближнем Востоке Гутерриш призывал Иран и США прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров. Генсек считает, что нерешенные вопросы между странами можно урегулировать с помощью дипломатии.