Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам ООН призвала США и Иран возобновить переговоры

Москва12 июл Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Соединенным Штатам и Ирану с призывом в срочном порядке возобновить переговорный процесс и решать имеющиеся разногласия дипломатическим путем. Об этом сообщается в заявлении, которое официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик распространил среди журналистов.

Генеральный секретарь призывает Иран и США срочно возобновить переговоры и урегулировать неразрешенные вопросы посредством дипломатии говорится в сообщении, которое передает ТАСС

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя администрации США заявил, что американские военные нанесли удары по иранским объектам, расположенным в районе Ормузского пролива.