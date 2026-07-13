В МИД Ирана призвали ООН потребовать закрытия баз США в Персидском заливе МИД Ирана: ООН должна призвать страны Залива отказаться от американских баз

Москва13 июл Вести.Организации Объединенных Наций (ООН) следует призвать государства Персидского залива запретить США использовать их территорию для ударов по Ирану.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он подчеркнул, что Тегеран законно и правомерно использует право на самооборону, нанося удары по военным объектам Соединенных Штатов в странах южной части Персидского залива.

Вам следует настоятельно призвать соответствующие страны незамедлительно прекратить предоставлять США возможность использовать свои территории в качестве плацдармов для агрессии против Ирана написал Багаи в соцсети X

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Соединенным Штатам и Ирану с призывом в срочном порядке возобновить переговорный процесс и решать имеющиеся разногласия дипломатическим путем.