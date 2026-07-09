МИД Ирана: предоставивших свои базы для ударов по ИРИ страны ждут последствия

МИД Ирана: странам, предоставившим США базы для ударов, не избежать последствий МИД Ирана: предоставивших свои базы для ударов по ИРИ страны ждут последствия

Москва9 июл Вести.Государствам, которые позволили использовать свою территорию и базы для ударов по Ирану, не удастся избежать серьезных последствий. Об этом заявил в социальной сети Х официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Те (страны - прим. ред​​​.), которые предоставили свои территории, военные базы и инфраструктуру для обеспечения агрессии (против Ирана - прим. ред.), не смогут уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее тяжких последствий говорится в сообщении Багаи

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты снова ударили по Ирану в ночь на 9 июля. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, американские военные атаковали иранские системы противовоздушной обороны, позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.

В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал расширить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон снова проявит агрессию.