Тегеран пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любую новую атаку КСИР заявил о готовности дать сокрушительный ответ на любую новую атаку США

Москва28 июн Вести.Иран готов дать решительный ответ на любую новую атаку со стороны США. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В КСИР подчеркнули, что "любая возможная агрессия противника под любым предлогом, как атаки США, произошедшие за последние дни, встретит сокрушительный ответ", передает телеканал PressTV.

Кроме того, в КСИР предупредили, что отныне с нарушителями будут поступать более жестко, чем раньше.

Нарушение режима прекращения огня противоречит меморандуму о взаимопонимании и приведет к полной остановке процессов (его реализации - прим. ред.) отмечается в заявлении

Накануне Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.

В ответ в КСИР заявили о проведении крупномасштабной операции с применением баллистических ракет и ударных беспилотников против американских военных объектов в районе Персидского залива. Тегеран назвал удары "решающим ответом" на возобновившуюся американскую агрессию против иранской территории и пообещал, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке будет ждать "настоящий ад".