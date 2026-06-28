В КСИР сообщили, что базы США на Ближнем Востоке столкнутся с "настоящим адом"

КСИР: базы США на Ближнем Востоке ждет "настоящий ад" В КСИР сообщили, что базы США на Ближнем Востоке столкнутся с "настоящим адом"

Москва28 июн Вести.В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке будет ждать настоящий ад. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает телеканал Press TV.

В КСИР отметили, что расплата американских баз в регионе - это отдельный вопрос​​​.

Они в ближайшие дни столкнутся с адом передает Press TV

Также в КСИР сообщили, что нарушение режима прекращения огня противоречит меморандуму Тегерана и Вашингтона и приведет к прекращению дипломатических процессов по урегулированию ближневосточного конфликта.

Также Корпус стражей исламской революции в ответ на атаки ВС США начал операции с применением ракет и беспилотников в Кувейте и Бахрейне.