КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендар-Аббас

Москва28 мая Вести.Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась. Как сообщает агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на удары США на объект на окраине аэропорта Бендар-Аббас совершил атаку на американскую военную базу. Данная операция была проведена в качестве прямого ответа на предшествующие агрессивные действия американской стороны.

Представители КСИР распространили официальное заявление, в котором предостерегли Вашингтон от дальнейших ударов по иранским объектам.

Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительным подчеркнули в ведомстве

Командование КСИР также добавило, что "ответственность за последствия лежит на США".