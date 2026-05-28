Москва28 маяВести.Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась. Как сообщает агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на удары США на объект на окраине аэропорта Бендар-Аббас совершил атаку на американскую военную базу. Данная операция была проведена в качестве прямого ответа на предшествующие агрессивные действия американской стороны.
Представители КСИР распространили официальное заявление, в котором предостерегли Вашингтон от дальнейших ударов по иранским объектам.
Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительнымподчеркнули в ведомстве
Командование КСИР также добавило, что "ответственность за последствия лежит на США".