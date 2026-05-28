Москва28 маяВести.Американские военные уничтожили четыре иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и атаковали наземную установку для запуска дронов.
Об этом на странице в соцсети X сообщил корреспондент американского сетевого портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
По информации, полученной им от источника из числа американских должностных лиц, Иран использовал беспилотники-камикадзе против американского торгового судна.
Добавляется, что военнослужащие США уничтожили эти дроны и "нанесли удар по наземной пусковой установке до того, как она осуществила запуск".
Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), которое отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае боевых действий на Ближнем Востоке, пока не прокомментировало ситуацию.
В ночь на 28 мая Reuters сообщило, что США нанесли удары по неназванному иранскому военному объекту. Кроме этого, американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, рассказал агентство анонимный источник.