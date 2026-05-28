Стали известны подробности нового удара армии США по Ирану Axios: ВС США уничтожили пусковую установку и четыре дрона-камикадзе Ирана

Москва28 мая Вести.Американские военные уничтожили четыре иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и атаковали наземную установку для запуска дронов.

Об этом на странице в соцсети X сообщил корреспондент американского сетевого портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

По информации, полученной им от источника из числа американских должностных лиц, Иран использовал беспилотники-камикадзе против американского торгового судна.

Добавляется, что военнослужащие США уничтожили эти дроны и "нанесли удар по наземной пусковой установке до того, как она осуществила запуск".

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), которое отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае боевых действий на Ближнем Востоке, пока не прокомментировало ситуацию.

В ночь на 28 мая Reuters сообщило, что США нанесли удары по неназванному иранскому военному объекту. Кроме этого, американские военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, рассказал агентство анонимный источник.