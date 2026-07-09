Tasnim: КСИР нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

КСИР сообщил о нанесении ударов по базам США в Бахрейне и Кувейте Tasnim: КСИР нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

Москва9 июл Вести.Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали военные базы Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне. Об этом сказано в сообщении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.

В заявлении указывается, что в случае повторных атак ответные меры Ирана будут направлены и на другие базы США на Ближнем Востоке.

Военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной ракетной и беспилотной операции вскоре после атак противника в различных частях страны уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что в Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги. Жителей страны попросили укрыться в безопасных местах.

Кроме того, позже стало известно, что системы противовоздушной обороны Кувейта отражали атаку с использованием дронов и ракет.