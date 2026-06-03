Tasnim: КСИР нанес удары по штаб-квартире Пятого флота США в ответ на агрессию

КСИР сообщил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США Tasnim: КСИР нанес удары по штаб-квартире Пятого флота США в ответ на агрессию

Москва3 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, включая штаб-квартиру Пятого флота США, в ответ на агрессию со стороны Вашингтона. Об этом говорится в заявлении КСИР, распространенном агентством Tasnim.

В сообщении отмечается, что американские военные накануне атаковали танкер вблизи Ормузского пролива.

В ответ на эту агрессию их авиабаза и вертолеты, расположенные в одной из стран региона, а также штаб-квартира Пятого флота США были атакованы ракетами и беспилотниками Воздушно-космических сил КСИР сообщается в заявлении

Ранее стало известно о взрывах на объектах США в Ираке, Бахрейне и Кувейте.