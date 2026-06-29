КСИР: иранские военные нанесли удары по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

Военные Ирана атаковали восемь американских баз в Кувейте и Бахрейне КСИР: иранские военные нанесли удары по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне

Москва29 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары США по иранским военным объектам атаковал восемь американских баз в Кувейте и Бахрейне в ночь на 28 июня.

Текст заявления КСИР передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

КСИР Ирана нанес удары по восьми базам США в Кувейте и Бахрейне говорится в сообщении

В ночь на воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американская сторона нанесла удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно в Ормузском проливе.

После этого Иран провел операции с применением ракет и беспилотников в Кувейте и Бахрейне. Ударам, в частности, подверглись база "Али ас-Салем" в Кувейте, а также военно-морская база Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.

Как заявили в МИД Исламской Республики, действия США являются нарушением подписанного меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права Тегерана на самооборону.

Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби отметил, что Иран намерен дать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня и аналогичным образом, как и иранская сторона, пообещал ответные меры.