Москва29 июнВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары США по иранским военным объектам атаковал восемь американских баз в Кувейте и Бахрейне в ночь на 28 июня.
Текст заявления КСИР передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
КСИР Ирана нанес удары по восьми базам США в Кувейте и Бахрейнеговорится в сообщении
В ночь на воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американская сторона нанесла удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно в Ормузском проливе.
После этого Иран провел операции с применением ракет и беспилотников в Кувейте и Бахрейне. Ударам, в частности, подверглись база "Али ас-Салем" в Кувейте, а также военно-морская база Пятого флота в порту Салман в Бахрейне.
Как заявили в МИД Исламской Республики, действия США являются нарушением подписанного меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права Тегерана на самооборону.
Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби отметил, что Иран намерен дать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия со стороны Соединенных Штатов.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня и аналогичным образом, как и иранская сторона, пообещал ответные меры.