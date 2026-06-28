КСИР: Иран будет более жестко отвечать на нарушения перемирия со стороны США

Иран намерен более жестко отвечать на нарушения перемирия со стороны США КСИР: Иран будет более жестко отвечать на нарушения перемирия со стороны США

Москва28 июн Вести.Иран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.

В комментарии иранскому телеканалу SNN Мохеби заметил, что Иран будет решительно отвечать "на любое действие противника"​​​.

И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответ сказал официальный представитель КСИР

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и пригрозил ответными мерами. По словам американского лидера, Тегеран якобы атаковал судно в Ормузском проливе.

Вечером 26 июня журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что Штаты ударили по иранским целям в районе Ормузского пролива. Позже удары подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ответ на американские действия военно-морские силы Ирана нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе.

Обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном произошел, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум. При этом некоторые эксперты считают, что в срыве американо-иранского диалога виноват Израиль. ИС "Вести" собрала информацию о произошедшем.