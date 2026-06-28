Москва28 июнВести.Иран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.
В комментарии иранскому телеканалу SNN Мохеби заметил, что Иран будет решительно отвечать "на любое действие противника".
И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответсказал официальный представитель КСИР
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и пригрозил ответными мерами. По словам американского лидера, Тегеран якобы атаковал судно в Ормузском проливе.
Вечером 26 июня журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что Штаты ударили по иранским целям в районе Ормузского пролива. Позже удары подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ответ на американские действия военно-морские силы Ирана нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе.
Обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном произошел, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум. При этом некоторые эксперты считают, что в срыве американо-иранского диалога виноват Израиль. ИС "Вести" собрала информацию о произошедшем.