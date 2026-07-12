КСИР пригрозил в случае агрессии ударить по базам США на Ближнем Востоке

КСИР на фоне эскалации пригрозил ударами по ближневосточным базам США КСИР пригрозил в случае агрессии ударить по базам США на Ближнем Востоке

Москва12 июл Вести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) предупредил о возможных ударах по военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на любую агрессию в отношении Исламской Республики.

Соответствующий комментарий военных распространил Press TV.

Если враг совершит новый акт агрессии против нас, он получит жесткий ответ, а его базы в регионе станут целями для атаки приводит слова представителей КСИР иранский телеканал

Поводом стало решение Тегерана закрыть Ормузский пролив до дальнейшего уведомления. Это решение было принято в ночь на 12 июля после инцидента с судном, которое попыталось пересечь водную артерию с отключенными системами и по маршруту, не согласованному с властями Ирана.

КСИР заявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона.

До этого журналист интернет-портала Axios Барак Равид сообщал, что участники переговоров в Омане обсуждают возможность создания коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

Между тем, в ночь на 9 июля американские военные провели новые бомбардировки территории Исламской Республике. По данным Тегерана, жертвами обстрелов стали по меньшей мере 14 человек, 78 получили ранения.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) назвало атаку ответом на удары Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе, о которых, в частности, информировали Саудовская Аравия и Катар.

В качестве ответа на американские обстрелы военные Ирана нанесли удары по базам Соединенных Штатов в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

В МИД Исламской Республики обвинили США в нарушении условий подписанного меморандума о взаимопонимании, а КСИР в очередной раз пообещал расширить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон вновь проявит агрессию.

Президент США Дональд Трамп утверждал, соглашение о прекращении огня с Тегераном больше не действует. При этом американский лидер сообщал, что Иран попросил продолжить переговоры.