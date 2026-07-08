Саудовская Аравия заявила, что Иран атаковал ее судно в Ормузском проливе МИД Саудовской Аравии: Иран атаковал танкер королевства в Ормузском проливе

Москва8 июл Вести.Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер королевства Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, сообщает МИД Саудовской Аравии.

МИД [Саудовской Аравии] выражает самое решительное осуждение в связи с нападением Ирана на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив подчеркивает МИД Саудовской Аравии

Эр-Рияд возложил на Тегеран ответственность за нанесение удара по катарскому СПГ-танкеру Al Rekayyat, который находился у побережья Омана.

Подобные атаки являются серьезным нарушением международного права и угрожают мировым цепочкам поставок энергоносителей. Саудовская Аравия потребовала от Ирана немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства, и предупредила о последствиях атаки.

В ночь на 7 июля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что неопознанный снаряд поразил у побережья Омана танкер, следовавший в южном направлении. В результате атаки на судне начался пожар.

В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке кораблей США и стал целью снаряда после после неоднократных предупреждений Ирана.

После этого МИД Катара возложил на Иран ответственность за нападение на катарский газовоз в районе Ормузского пролива и попросил немедленно прекратить атаки на суда.

Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал обвинения неприемлемыми и заявил, что они подрывают принцип добрососедства.

Портал Axios, ссылаясь на чиновника из американской администрации, сообщил, что США полагают, что Ирана выпустил 6 июля, как минимум, две ракеты по судам в Ормузском проливе.