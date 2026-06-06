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Reuters: Иран атаковал в Ормузском проливе 4 танкера без разрешения на проход

Reuters утверждает, что Иран атаковал 4 танкера в Ормузском проливе Reuters: Иран атаковал в Ормузском проливе 4 танкера без разрешения на проход

Москва6 июн Вести.Иранские военные атаковали четыре судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив без соответствующего разрешения, выданного Тегераном.

Информацию распространило Reuters, ссылаясь на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана).

КСИР сообщил, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив без его разрешения говорится в сообщении агентства

Незадолго до этого, представители КСИР подтвердили нанесение ракетных ударов по американским базам в регионе после атак ВС США на острова Сирик и Кешм.

4 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американских военные почти закончили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин в его акватории