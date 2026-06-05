Москва5 июнВести.Саперы подразделений американских вооруженных сил (ВС) практически завершили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин, утверждает президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с представителями прессы в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.
Американский лидер добавил, что в подготовительных мероприятиях были задействованы модернизированные корабли противоминной обороны.
В случае достижения мирной сделки между США и Ираном пролив будет открыт незамедлительно … Мы в основном завершили проверку пролива на наличие мин. Для этого используются высокотехнологичные подводные тральщикисказал президент Соединенных Штатов
4 июня глава Белого дома также говорил, что черновой вариант соглашения между Вашингтоном и Тегераном предполагает, что Ормузский пролив будет открыт для гражданских судов сразу после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.
В середине мая японская газета "Никкэй" написала, что в проект этого документа отводит Исламской Республике 1 месяц на полное восстановление безопасности судоходства.