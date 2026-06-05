Трамп заявил о завершении проверки Ормузского пролива на наличие мин

Трамп: саперы американских ВС почти закончили проверять Ормузский пролив Трамп заявил о завершении проверки Ормузского пролива на наличие мин

Москва5 июн Вести.Саперы подразделений американских вооруженных сил (ВС) практически завершили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин, утверждает президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с представителями прессы в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Американский лидер добавил, что в подготовительных мероприятиях были задействованы модернизированные корабли противоминной обороны.

В случае достижения мирной сделки между США и Ираном пролив будет открыт незамедлительно … Мы в основном завершили проверку пролива на наличие мин. Для этого используются высокотехнологичные подводные тральщики сказал президент Соединенных Штатов

4 июня глава Белого дома также говорил, что черновой вариант соглашения между Вашингтоном и Тегераном предполагает, что Ормузский пролив будет открыт для гражданских судов сразу после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.

В середине мая японская газета "Никкэй" написала, что в проект этого документа отводит Исламской Республике 1 месяц на полное восстановление безопасности судоходства.