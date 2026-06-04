Трамп: Ормуз откроют сразу после подписания меморандума между США и Ираном Трамп уверен, что Ормузский пролив откроется сразу после подписания меморандума

Москва4 июн Вести.Соглашения между Соединенными Штатами и Ираном предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания сторонами меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США отметил, что американские минные тральщики уже находятся в районе Ормузского пролива.

Один из важных аспектов заключается в том, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт подчеркнул президент США

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран могут заключить сделку уже в ближайшие выходные, а переговоры между сторонами идут хорошо. При этом американский лидер не стал исключать возможности того, что переговорный процесс может провалиться.

Ранее глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон допускает возобновление боевых действий в случае, если сделка с Тегераном не будет заключена. По мнению Трампа, стороны "медленно, но верно" двигаются к заключению хорошей сделки, однако если сторонам не удастся ее достичь, то США "покончат с этим иным методом". Тем не менее, сам Трамп подчеркнул, что он "предпочел бы сделку".