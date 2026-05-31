Москва31 маяВести.Соединенные Штаты допускают возобновление боевых действий в случае, если сделка с Исламской Республикой Иран не будет заключена. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он рассказал, что Вашингтон медленно, но верно приближается к заключению хорошей сделки с Тегераном. Однако в случае, если сторонам не удастся ее достичь, США "покончат с этим иным методом", хотя сам Трамп "предпочел бы сделку".
Я не спешу. Я бы хотел сказать, что спешу, поскольку тогда цены на бензин упадут, но если поспешить, то не получится заключить хорошую сделку … Мы заключим отличную сделку или вернемся и покончим с этим военным путемзаявил американский лидер
При этом Трамп отметил, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно, поскольку иранскую сторону представляют очень трудные переговорщики.
Между тем сообщалось, что Трамп ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта.