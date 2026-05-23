Трамп оценил шансы на сделку с Ираном как 50 на 50

Москва23 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что шансы США заключить сделку с Ираном или возобновить боевые действия составляют 50 на 50.

Решение о возобновлении военных действий американский лидер намерен принять к воскресенью.

Либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку сказал Трамп, добавив, что вероятность обоих сценариев составляет "твердые 50 на 50"

Ранее Axios, ссылаясь на источники, сообщал, что президент США рассматривает возможность снова атаковать Иран, если прогресс в американо-иранских переговорах будет отсутствовать.