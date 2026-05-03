Трамп: нужна такая сделка с Ираном, чтобы вновь не воевать через два года

Трамп: США хотят такой сделки с Ираном, чтобы не воевать опять через пару лет Трамп: нужна такая сделка с Ираном, чтобы вновь не воевать через два года

Москва3 мая Вести.США хотят заключить с Ираном такую сделку, которая позволит избежать новой войны через несколько лет, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Уэст-Палм-Бич (США, штат Флорида).

Журналисты попросили Трампа высказаться по поводу его заявления о том, что он может отказаться от попыток заключить сделку с Ираном.

Я этого не говорил. Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, то им [Ирану] понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять лет отметил Трамп

Между тем Трамп допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана.