Москва3 маяВести.США хотят заключить с Ираном такую сделку, которая позволит избежать новой войны через несколько лет, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Уэст-Палм-Бич (США, штат Флорида).
Журналисты попросили Трампа высказаться по поводу его заявления о том, что он может отказаться от попыток заключить сделку с Ираном.
Я этого не говорил. Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, то им [Ирану] понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять летотметил Трамп
Между тем Трамп допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана.