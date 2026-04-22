Трамп неохотно допускает, что США вновь начнут атаки на Иран

Москва22 апр Вести.Президент США Дональд Трамп неохотно, но допускает возобновление ударов по Ирану, заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники WSJ отметили, что Трамп будет ожидать мирный план от Тегерана еще несколько дней. По их мнению, это означает, что глава Белого дома не намерен превращать перемирие с Исламской Республикой в бессрочное.

Трамп с неохотой рассматривает возобновление ударов по Ирану, однако по-прежнему не исключает его, и даже запрашивал у помощников информацию о возможных будущих операциях говорится в публикации

21 апреля Дональд Трамп объявил, что продлевает перемирие с Ираном.

Позднее Исламская Республика заявила, что не будет признавать объявленное Вашингтоном продление перемирия и продолжит действовать в своих национальных интересах.