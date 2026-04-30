Трамп заявил, что не уверен в необходимости возобновления ударов США по Ирану

"Не знаю, нужно ли это нам": Трамп о возможном возобновлении ударов США по Ирану Трамп заявил, что не уверен в необходимости возобновления ударов США по Ирану

Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, стоит ли возобновлять удары по Ирану.

У главы Белого дома спросили, стремится ли он к "нарушению прекращения огня".

Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется сказал президент США

По словам американского лидера, Иран "жаждет заключения сделки".

Ранее Трамп в интервью Axios заявил, что США намерены сохранить морскую блокаду Ормузского пролива в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, включающую урегулирование вопросов ядерной программы. Таким образом, он отверг предложение иранской стороны сначала открыть пролив и снять блокаду, отложив ядерные переговоры на потом.