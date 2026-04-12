Трамп заявил, что исход переговоров с Тегераном остается под вопросом

Москва12 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приведут ли переговоры с Тегераном к подписанию сделки. Об этом американский лидер рассказал журналистам,

По словам Трампа, Иран и Соединенные Штаты ведут насыщенные переговоры. Слова главы Белого дома передает телеканал Al Jazeera.

Посмотрим, что будет. Может, они заключат сделку, а может - нет заявил Трамп

Он также подчеркнул, что американские силы в любом случае возобновят судоходство в Ормузском проливе, хотя Штаты им не пользуются.

Между тем агентство Tasnim сообщило, что в Пакистане стартовал третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США, который может стать "последним шансом" достичь соглашения.