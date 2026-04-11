Москва11 апрВести.В столице Пакистана Исламабаде начался третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Уточняется, что переговоры проводятся при участии пакистанских посредников.
В агентстве отмечают, что этот раунд может стать "последним шансом" достичь соглашения, "учитывая чрезмерные требования США".
Переговоры США и Ирана в Исламабаде длятся уже около 8 часов.
Ранее сообщалось, что иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф. Также в состав делегации вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати. США представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.