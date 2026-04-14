Власти Пакистана предложили организовать второй раунд переговоров США и Ирана AP: Пакистан предложил США и Ирану провести вторую встречу сторон в Исламабаде

Москва14 апр Вести.Власти Пакистана выступили с предложением провести следующий раунд переговоров представителей США и Ирана в Исламабаде в ближайшие дни, пока договоренности о прекращении огня между странами остаются в силе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пакистанских чиновников.

По их информации, на это предложение может повлиять решение сторон: заходят ли они продолжить переговоры в столице Пакистана или это уже будет другое место.

Как отметил один из собеседников агентства, первая встреча официальных лиц Вашингтона и Тегерана хоть и закончилась без достижения соглашения, она все же была частью продолжающегося дипломатического процесса, а не разовой акцией.

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи сообщил, что США и Иран проведут второй раунд переговоров в Исламабаде в четверг, 16 апреля.

Прошедшие 11 апреля переговоры закончились безрезультатно. Американская сторона утверждает, что проявила уступчивость в диалоге с иранскими чиновниками, однако те все равно отвергли условия Вашингтона. Тегеран, в свою очередь, обвинил представителей США в отказе договариваться, а также в максималистских требованиях к Исламской Республике.