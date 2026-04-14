Москва14 апрВести.Власти Пакистана выступили с предложением провести следующий раунд переговоров представителей США и Ирана в Исламабаде в ближайшие дни, пока договоренности о прекращении огня между странами остаются в силе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пакистанских чиновников.
По их информации, на это предложение может повлиять решение сторон: заходят ли они продолжить переговоры в столице Пакистана или это уже будет другое место.
Как отметил один из собеседников агентства, первая встреча официальных лиц Вашингтона и Тегерана хоть и закончилась без достижения соглашения, она все же была частью продолжающегося дипломатического процесса, а не разовой акцией.
Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи сообщил, что США и Иран проведут второй раунд переговоров в Исламабаде в четверг, 16 апреля.
Прошедшие 11 апреля переговоры закончились безрезультатно. Американская сторона утверждает, что проявила уступчивость в диалоге с иранскими чиновниками, однако те все равно отвергли условия Вашингтона. Тегеран, в свою очередь, обвинил представителей США в отказе договариваться, а также в максималистских требованиях к Исламской Республике.