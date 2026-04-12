Москва12 апр Вести.Пакистан продолжит содействовать диалогу Ирана и США и призывает стороны придерживаться прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

В заявлении, которое приводит МИД страны, Дар подтвердил, что Исламабад не намерен отказываться от своей посреднической миссии и будет содействовать американо-иранским контактам в будущем.

Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира... Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня сказал он

Организатор нынешнего раунда переговоров также выразил благодарность обеим делегациям за то, что они приняли приглашение прибыть в Исламабад и участвовать в переговорном процессе.

Ранее американская сторона заявила, что США и Иран не достигли соглашения в ходе переговоров. По словам вице-президента Джея Ди Вэнса, Тегеран отверг предложенные условия. Иранский МИД уточнил, что по двум-трем ключевым вопросам стороны не смогли достичь соглашения.