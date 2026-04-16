IRIB: делегации Ирана и Пакистана обсудят предложения США на переговорах

Москва16 апр Вести.Делегации Ирана и Пакистана в четверг, 16 апреля планируют обсудить прошедшие между Вашингтоном и Тегераном переговоры в Исламабаде и предложения США. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

Как уточняется, командующий пакистанской армией Асим Мунир возглавляет пакистанскую делегацию.

Иран и пакистанский посредник подробно обсудят в Тегеране обмен сообщениями, состоявшийся между Ираном и США [11 апреля] сказано в сообщении

При этом официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи рассказал, что Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась назвать предполагаемые сроки завершения морской блокады, введенной Соединенными Штатами против Ирана.