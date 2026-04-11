Переговоры Ирана и США в Исламабаде продлятся один день

Москва11 апр Вести.Переговоры иранской и американской делегаций в Исламабаде продлятся один день, передает Tasnim.

По данным агентства, сообщения некоторых СМИ о том, что встреча сторон займет несколько дней, не являются достоверными.

Согласно текущим планам, если переговоры состоятся, они, скорее всего, продлятся один день отмечается в материале

Агентство также сообщает, что Иран в настоящий момент "находится на этапе оценки другой стороны". Делегация из Тегерана намерена проанализировать позицию США и выполнение ими своих обязательств. Затем будет принято решение о начале переговоров.

Освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане были одними из предварительных условий для начала переговоров. США проинформировали Пакистан, выступающий в качестве посредника, о своей готовности выполнить эти и другие предварительные условия для начала переговоров. Однако некоторые из этих условий пока не выполнены говорится в тексте

Уточняется, что иранская сторона поднимет вопрос о нарушении Вашингтоном договоренностей на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее о встрече с ним сообщал ТАСС. По его данным, к заседанию могут присоединиться главнокомандующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир и глава МИД Исхак Дар.