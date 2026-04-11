ТАСС: представители Ирана до переговоров с США встретятся с премьером Пакистана

Делегация Ирана перед переговорами с США встретится с премьером Пакистана

Москва11 апр Вести.Прибывшая в Исламабад иранская делегация может провести встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом до того, как приступить к переговорам с американской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что иранцы совместно с пакистанскими властям определят формат и точное время начала переговоров.

К встрече могут присоединиться главнокомандующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир и глава МИД Исхак Дар.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Пакистане передало, что самолет американского правительства приземлился в Исламабаде.

Для проведения переговоров в Пакистан прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, а также зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.