Reuters: американская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с Ираном

Москва11 апр Вести.Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Исламабад для проведения переговоров с иранской стороной, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в Пакистане.

Ожидается, что Вашингтон и Тегеран начнут диалог, направленный на прекращение шестинедельного конфликта.

Самолет правительства США с высокопоставленными американскими чиновниками на борту приземлился в субботу в пакистанской столице Исламабаде для мирных переговоров с Ираном говорится в публикации

Авторы материала отмечают, что боевые действия уже привели к тысячам жертв на Ближнем Востоке и вызвали перебои в энергоснабжении, а также ускорили инфляцию и негативно сказались на мировой экономике.

Ранее иранская делегация прибыла на переговоры в Исламабад. В ее состав вошли председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи и другие высокопоставленные фигуры руководства страны.