Белый дом: Вэнс в Исламабаде провел встречу с премьером Пакистана

Вэнс перед переговорами с Ираном провел встречу с премьером Пакистана

Москва11 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на переговорах с Ираном, провел в Исламабаде двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщили в Белом доме.

Во встрече также приняли участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее с Шарифом встретились иранские официальные лица. Кроме того, иранская делегация провела встречу с командующим армией Пакистана. В состав делегации Ирана входят министр иностранных деле Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Информации о переговорах пока крайне мало, отмечают американские и иранские СМИ. По данным иранского агентства Tasnim, переговоры продлятся один день.