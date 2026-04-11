Bloomberg: при успехе переговоров с Ираном у Вэнса будет преимущество над Рубио

Москва11 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может получить значительное преимущество в предстоящей в Штатах предвыборной кампании, если переговоры с Ираном завершатся успехом, пишет агентство Bloomberg.

В частности, Вэнс будет вправе заявить, что именно он сыграл ключевую роль в прекращении конфликта, тем самым опередив в рамках праймериз своих потенциальных соперников, среди которых может быть действующий госсекретарь Марко Рубио.

При этом, несмотря на личные убеждения, Вэнс дал понять, что будет поддерживать любой выбранный президентом курс, говорится в материале.

Авторы материала обратили внимание, что исход конфликта с Ираном, мнения о котором ранее вызвали раскол в окружении главы Белого дома Дональда Трампа, имеет серьезные последствия для всего политического наследия республиканца.

Ранее журнал The Atlantic написал, что развязанный Трампом конфликт на Ближнем Востоке стал публичным унижением для Вэнса, который во время предвыборной кампании 2024 года обещал не допустить подобного конфликта.

Корреспондент ИС "Вести" Валентин Богданов отметил, что американский вице-президент и директор Национальной разведки Тулси Габбард де-факто были единственными, кого Трамп "не взял с собой в разведку" в ночь ударов по Ирану.

Ожидается, что 11 апреля в Исламабаде команда переговорщиков США во главе с Вэнсом, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером проведет переговоры с Ираном.

Вечером 10 апреля в столицу Пакистана прибыла иранская делегация, в состав которой вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

Переговоры в Исламабаде, как сообщил телеканал CNN, могут проходить как напрямую, так и с участием посредников.