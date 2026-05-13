Москва13 маяВести.Представители США в переговорах с Ираном пытаются достичь достаточного прогресса, чтобы соблюсти главное требование американского лидера Дональда Трампа о том, что Исламская Республика не должна обладать ядерным оружием. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами.
Он отметил, что переговорный процесс между США и Ираном движется вперед.
Главный вопрос заключается в том, достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти "красную линию" президента [Дональда Трампа]. А "красная линия" очень проста. Он должен быть уверен, что мы ввели ряд мер защиты, благодаря которым у Ирана никогда не будет ядерного оружиязаявил Вэнс
Тем не менее, по его словам, в диалоге с Ираном есть прогресс.
Вопрос в том, пройдем ли мы этот порог или нетдобавил вице-президент США
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются вовлеченными в очень "агрессивный" дипломатический процесс с Ираном.
Между тем Дональд Трамп заявил 12 мая, что США готовы пойти "только на хорошую сделку" с Ираном.