Москва14 апр Вести.Американские власти собираются взять под контроль обогащение урана в Иране, Вашингтон хочет добиться создания механизма, пресекающего создание Тегераном ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

С таким утверждением он выступил в эфире телеканала Fox News.

Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдет. Безусловно, частью этого является гарантирование того, что у них нет возможности обогащать уран сказал Вэнс

По его словам, Вашингтон хочет быть уверенным в отсутствии у Тегерана ядерных материалов и контролировать возможность их появления.

Ранее американская и иранская стороны провели переговоры в столице Пакистана, которые продолжались 21 час.

После них Вэнс выразил надежду на то, что Иран все-таки предоставит США гарантии отказа от ядерной программы. Пока власти Исламской Республики таковых не дают, отметил американский вице-президент.