Вэнс: переговоры между США и Ираном в Исламабаде продолжались 21 час

Москва12 апр Вести.Предметные переговоры между США и Ираном в Исламабаде (Пакистан) продолжались 21 час, заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во время переговоров Вэнс постоянно поддерживал связь с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и главой Центрального командования Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером.

Мы занимались этим [переговорами] 21 час. У нас состоялся ряд предметных обсуждений с иранцами заявил Вэнс

Между тем США и Иран не смогли достичь договоренностей, поскольку Тегеран отверг условия, выдвинутые Вашингтоном, пояснил Вэнс.

По его словам, США сделали Ирану лучшее и последнее предложение, поэтому Вашингтон надеется, что Тегеран предоставит гарантии отказа от ядерного оружия.