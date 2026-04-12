Белый дом: контакты между США и Ираном продолжаются уже больше 15 часов

Москва12 апр Вести.Представитель Белого дома сообщил журналистам, что контакты США и Вашингтона продолжаются уже более 15 часов. Его слова приводит пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Пятнадцать часов, и это еще не конец говорится в сообщении

До этого стало известно, что после 14 часов переговоров между сторонами при посредничестве Пакистана делегации США и Ирана в присутствии групп экспертов продолжили обмениваться письменными сообщениями.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США продолжатся, несмотря на наличие разногласий. Так, например, позиции Тегерана и Вашингтона на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе судьбы Ормузского пролива