Москва12 апрВести.Представитель Белого дома сообщил журналистам, что контакты США и Вашингтона продолжаются уже более 15 часов. Его слова приводит пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Пятнадцать часов, и это еще не конецговорится в сообщении
До этого стало известно, что после 14 часов переговоров между сторонами при посредничестве Пакистана делегации США и Ирана в присутствии групп экспертов продолжили обмениваться письменными сообщениями.
Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США продолжатся, несмотря на наличие разногласий. Так, например, позиции Тегерана и Вашингтона на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе судьбы Ормузского пролива