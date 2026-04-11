Tasnim: у Ирана и США серьезные разногласия по вопросу Ормузского пролива

Москва11 апр Вести.Позиции Ирана и США на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе судьбы Ормузского пролива, передает агентство Tasnim.

В то же время, пишут журналисты, сторонам удалось продвинуться до стадии "обмена текстами для достижения общих рамок переговоров".

Консультации продолжаются, однако Иран настаивает на сохранении своих военных достижений и подчеркивает необходимость обеспечения прав иранского народа. Вопрос Ормузского пролива является одним из пунктов, по которому сохраняются серьезные разногласия говорится в публикации

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что делегации США и Ирана провели два раунда переговоров и готовятся к третьему. Также СМИ уточняют, что американские представители озвучивают "завышенные требования".

До этого президент США Дональд Трамп выражал недовольство тем, что Иран взымает плату за проход через Ормузский пролив.

