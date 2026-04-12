Журналист Четин: Аракчи и Уиткофф чуть не подрались из-за Ормузского пролива

Москва12 апр Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах в Исламабаде вступили в перепалку, которая едва не закончилась дракой. Об этом заявил журналист издания Habertürk Четинер Четин.

Причиной конфликта стали разногласия по поводу контроля над Ормузским проливом.

Между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом возникла напряженная ситуация, едва не переросшая в драку написал Четин в соцсети X

Ранее агентство Tasnim сообщило, что позиции Вашингтона и Тегерана в вопросе судьбы Ормузского пролива серьезно разошлись.

Позднее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи подчеркнул, что успех переговоров в Исламабаде зависит от того, признают ли США права Ирана и откажутся ли от требований, которые Тегеран считает чрезмерными.

Война на Ближнем Востоке вспыхнула 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран. После этого Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.