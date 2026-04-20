Москва20 апр Вести.В Иране произошел раскол по поводу открытия Ормузского пролива, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи об открытии пролива возмутило представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Быстрое изменение решения Ирана об открытии Ормузского пролива обнажило раскол между политическими лидерами страны и военными консерваторами отмечает WSJ

По мнению газеты, заявление Аракчи стало попыткой показать гибкость Тегерана на фоне истекающего срока перемирия, однако вызвало шквал критики внутри Ирана.

В КСИР 18 апреля заявили, что Иран намерен держать Ормузский пролив закрытым до полного снятия морской блокады США.

В Ормузском проливе не произошло ни одной атаки с 7 по 17 апреля, однако 18 апреля суда вновь начали сообщать о повреждениях. Так, Центр координации морских торговых перевозок ВМС Британии (The United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил три подобных сигнала за один день.