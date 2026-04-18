Появились первые за 10 дней сообщения об атаках на суда в Ормузском проливе

Москва18 апр Вести.Суда в Ормузском проливе впервые за 10 дней – с 7 апреля – стали сигнализировать об атаках и повреждениях. Так, в течение дня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил уже три таких сообщения.

По данным, UKMTO один из таких сигналов был получен 18 апреля. Танкер был атакован в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана. Ведомство утверждает, что в судно попал снаряд, запущенный Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Второй инцидент произошел с контейнеровозом также в Ормузском проливе. В судно попал неизвестный снаряд примерно в 37 км от Омана.

Третий случай касается круизного лайнера. Экипаж сообщил о "всплеске воды в непосредственной близости от судна".