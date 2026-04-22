В Ормузском проливе обстреляли контейнеровоз, экипаж находится в безопасности

Москва22 апр Вести.В водах Ормузского пролива нападению подвергся контейнеровоз. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По его данным, капитан судна оповестил необходимые службы, что к кораблю приблизилась якобы лодка КСИР.

Инцидент случился в 28 километрах к северо-востоку от Омана.

О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности говорится в заявлении UKMTO

Со слов капитана контейнеровоза, лодка Корпуса стражей исламской революции открыла огонь, не пытаясь перед этим установить радиосвязь с находящимися на судне людьми. По утверждению Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, в результате атаки был поврежден капитанский мостик коммерческого контейнеровоза.

Ранее стало известно, что, несмотря на американскую блокаду, иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на 22 апреля прошел Ормузский пролив, войдя в территориальные воды Исламской Республики.