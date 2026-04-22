Москва22 апрВести.В водах Ормузского пролива нападению подвергся контейнеровоз. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По его данным, капитан судна оповестил необходимые службы, что к кораблю приблизилась якобы лодка КСИР.
Инцидент случился в 28 километрах к северо-востоку от Омана.
О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасностиговорится в заявлении UKMTO
Со слов капитана контейнеровоза, лодка Корпуса стражей исламской революции открыла огонь, не пытаясь перед этим установить радиосвязь с находящимися на судне людьми. По утверждению Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, в результате атаки был поврежден капитанский мостик коммерческого контейнеровоза.
Ранее стало известно, что, несмотря на американскую блокаду, иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на 22 апреля прошел Ормузский пролив, войдя в территориальные воды Исламской Республики.