Танкер попал под обстрел у берегов Омана, часть топлива вылилась в море

Москва26 мая Вести.Танкер подвергся обстрелу у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии сказано в сообщении

Уточняется, что инцидент произошел в примерно 111 км к востоку от Маската, столицы Омана. Экипаж находится в безопасности, но часть бункерного топлива вылилась в море, добавили в UKMTO.

Ранее военные США устроили обыск на иранском танкере в Оманском заливе.