Москва26 маяВести.Танкер подвергся обстрелу у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлиниисказано в сообщении
Уточняется, что инцидент произошел в примерно 111 км к востоку от Маската, столицы Омана. Экипаж находится в безопасности, но часть бункерного топлива вылилась в море, добавили в UKMTO.
Ранее военные США устроили обыск на иранском танкере в Оманском заливе.