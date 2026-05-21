Военные США устроили обыск на иранском танкере в Оманском заливе Американские военные обыскали иранское судно из-за подозрения в прорыве блокады

Москва21 мая Вести.Военнослужащие Корпуса морской пехоты США произвели высадку на борт нефтяного танкера Celestial Sea, шедшего под иранским флагом, для проведения инспекции. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил ВС США (CENTCOM).

В ведомстве пояснили, что причиной для проведения обыска стало подозрение судна в попытке прорвать американскую морскую блокаду, установленную в отношении Ирана. Судно проверили морпехи из 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США. Инцидент произошел в Оманском заливе.

После завершения обыска и получения предписания об изменении курса, американские военные отпустили танкер.

Ранее сообщалось, что США обстреляли иранский танкер в Оманском заливе.