США открыли огонь и захватили иранское судно в Оманском заливе ВМС США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе после применения силы

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о силовом захвате иранского грузового судна Touska в водах Оманского залива. По словам главы Белого дома, судно предприняло попытку прорыва установленной морской блокады.

Операцию осуществил ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance. После того как экипаж Touska проигнорировал требования об остановке, американский корабль открыл огонь, поразив машинное отделение иранского сухогруза. В настоящее время судно находится под полным контролем американских морских пехотинцев.

Трамп подчеркнул, что действия ВМС были ответом на прямое неподчинение законным требованиям в зоне действия блокады. Тегеран пока не прокомментировал инцидент, который знаменует собой переход конфликта в фазу прямого боевого столкновения на море.