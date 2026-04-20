Tasnim: Иран атаковал корабли США в ответ на задержание иранского судна

Москва20 апр Вести.Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников нанесли удары по военным кораблям США после захвата судна Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Подчеркивается, что Тегеран зеркально ответит на любые действия Вашингтона.

После атаки американцев на судно иранские силы нанесли удар беспилотниками по некоторым американским военным кораблям говорится в материале

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что американские силы захватили иранское судно Touska.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, угрозы в отношении иранских кораблей говорят о несерьезном отношении США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.