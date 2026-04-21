Иран требует от США освободить экипаж захваченного судна Touska

Москва21 апр Вести.Иран настаивает на немедленном освобождении членов экипажа иранского судна Touska, которое Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики, которое приводит агентство Tasnim.

Тегеран назвал действия Вашингтона незаконными и преступными, а также предупредил о "чрезвычайно опасных последствиях" предпринимаемых США шагов.

Исламская Республика Иран... настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей (членов экипажа - прим. ред.) говорится в заявлении

19 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВМС США захватили иранское судно Touska в водах Оманского залива. Сейчас судно находится под полным контролем морских пехотинцев Соединенных Штатов.