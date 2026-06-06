Галузин: Армения при вступлении в Евросоюз потеряет десятки процентов ВВП

МИД РФ предупредил Ереван о потерях на десятки процентов ВВП при вступлении в ЕС Галузин: Армения при вступлении в Евросоюз потеряет десятки процентов ВВП

Москва6 июн Вести.Армения в случае вступления в Европейский союз может столкнуться с существенным снижением валового внутреннего продукта (ВВП), заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Вместе с тем, он заявил о сохранении Арменией статуса стратегического партнера России, но к Еревану есть "абсолютно законные вопросы".

(Экономические – прим. ред.) потери будут исчисляться десятками процентов ВВП подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства в интервью газете "Известия"

Ранее президент России Владимир Путин переадресовал властям закавказской республики вопрос о том, как долго можно "сидеть на двух стульях".

Глава государства добавил, что Москва просит Ереван как можно быстрее провести референдум для решения вопроса о вступлении в ЕС или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).