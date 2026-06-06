Галузин заявил о наличии у России "абсолютно законных вопросов" к Армении

Галузин: Армения остается стратегическим партнером РФ, но к ней есть вопросы Галузин заявил о наличии у России "абсолютно законных вопросов" к Армении

Москва6 июн Вести.Армения продолжает оставаться союзником России, однако у Москвы к Еревану накопились "абсолютно законные вопросы", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что эти вопросы связаны с продолжающимся сближением Армении с Европейским союзом. В частности, Ереван законодательно закрепил курс на вступление в ЕС и уже начал этот процесс.

Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы сказал Галузин в интервью газете "Известия"

Дипломат напомнил, что членство республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе невозможно, поскольку это совершенно разные объединения. Российская сторона уже неоднократно обращала на это внимание Еревана, продолжил собеседник газеты.

Галузин предупредил, что в случае поворота Армении в сторону ЕС республика рискует потерять ключевые рынки. По его словам, при вступлении в Евросоюз экономические потери страны могут составить десятки процентов ВВП.

Кроме того, замглавы российского внешнеполитического ведомства указал на враждебную политику Евросоюза в отношении РФ. По словам Галузина, ЕС совместно со странами НАТО ставит целью нанести России стратегическое поражение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии — принять решение об отстранении от парламентских выборов оппозиционных партий.