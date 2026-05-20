Москва20 маяВести.Армения не сможет быть одновременно членом и Евросоюза, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат напомнил, что Армения подписала ряд договоров, которыми взяла на себя обязательство участвовать в дальнейшем развитии ЕАЭС и не ставить под угрозу евразийскую экономическую интеграцию.
Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получитсясказал Галузин
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что желание Армении получать экономическую выгоду от сотрудничества с Россией понятно, но эта выгода должна быть обоюдной. Для этого он предложил выстраивать взаимодействие между Москвой и Ереваном в таких сферах, как политика, экономика и безопасность.