Галузин: Армения не сможет быть членом ЕАЭС и ЕС одновременно

Москва20 мая Вести.Армения не сможет быть одновременно членом и Евросоюза, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что Армения подписала ряд договоров, которыми взяла на себя обязательство участвовать в дальнейшем развитии ЕАЭС и не ставить под угрозу евразийскую экономическую интеграцию.

Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится сказал Галузин

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что желание Армении получать экономическую выгоду от сотрудничества с Россией понятно, но эта выгода должна быть обоюдной. Для этого он предложил выстраивать взаимодействие между Москвой и Ереваном в таких сферах, как политика, экономика и безопасность.